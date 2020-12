Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 08:10 Uhr

Kirchen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag, den 25.08.2020, wurde in der Mittelstraße in Kirchen, in den Morgenstunden, ein dort am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, am linken Kotflügel beschädigt.