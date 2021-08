Unehrlicher Finder

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 08:00 Uhr

Am gestrigen Nachmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in St. Katharinen zu einer Fundunterschlagung. Ein 71 jähriger Mann vergaß in einem Einkaufswagen seine Geldbörse.

Ein 71 jähriger Mann vergaß in einem Einkaufswagen seine Geldbörse. Diese wurde dann kurze Zeit später aufgefunden und durch den vermeintlich ehrlichen Finder dem Marktleiter übergeben.

Der 71 jährige stellte bei Aushändigung fest, dass das Bargeld fehlte.

Da das Geschäft videoüberwacht ist, konnte nachvollzogen werden dass der Finder selbst vor Abgabe der Geldbörse das Geld an sich nahm.

Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt sind im Gange, den unehrlichen Finder erwartet ein Strafverfahren.



