Unbekannter wirft Garagenfenster ein

Am 11.12.2023 wurde die Polizei Betzdorf über eine Anwohnerin der Oststraße in Scheuerfeld darüber informiert, dass man ihr die Fensterscheibe der Garage eingeschlagen habe, sie vermutete einen Einbruch.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Scheibe vermutlich durch einen vor Ort befindlichen Stein vorsätzlich eingeworfen wurde, Hinweise auf einen versuchten Einbruch ergaben sich nicht.

Die Tat muss sich in der Nacht zum 11.12.2023 ereignet haben.

Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



