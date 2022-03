Unbekannte Täter stiegen in zwei Häuser ein

Im Laufe des Samstags wurde in der Straße Krummer Weg in Heimbach-Weis in zwei Häuser eingebrochen.

Dabei wurde in einem Fall eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen um in das Haus zu gelangen. Bei einem weiteren Haus wurde der Wintergarten aufgebrochen. In beiden Fällen entstand großer Sachschaden. Es wurden u.a. Schmuck und Kaffeemaschinen entwendet.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann melde sich bitte bei der Polizei in Neuwied (02631/878-0 oder pineuwied@polizei.rlp.de).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pi.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell