Unbekannte hängen Friedensbanner in die Steilwand der Erpeler Ley

Erpel, Erpeler Ley (ots) – Am Mittag des 01.01.2024 wurde durch Unbekannte ein großes Banner in der Steilwand der Erpeler Ley aufgehängt, in dessen Aufschrift zu Frieden aufgerufen wird.