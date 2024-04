Unbekannte beschädigen Schaufensterscheibe

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 13.04. ca. 12:00 Uhr und dem 15.04.2024, ca. 16:00 Uhr die Glasschaufensterscheibe an einem leerstehenden Geschäft in der Decizer Str.

Betzdorf (ots).



Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 13.04., ca. 12:00 Uhr und dem 15.04.2024, ca. 16:00 Uhr die Glasschaufensterscheibe an einem leerstehenden Geschäft in der Decizer Str. in Betzdorf. Der Schaden ist etwa so groß wie ein 2 Euro Stück, möglicherweise ist dieser durch einen spitzen Gegenstand entstanden.

Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Patrick Boller



Telefon: 02741 – 926 146

www.polizei.rlp.de



