Unbekannte beschädigen Fahne der Kirchengemeinde

Am Wochenende, 01.06.2024 – 02.06.2024, beschädigten unbekannte Täter eine Fahne der Kirchengemeinde Herdorf in dem daran gezündelt wurde.

Die Fahne war, neben einigen anderen, vor dem Fronleichnamsumzug auf dem Vorplatz der Kirche, in der Dorfstraße in Herdorf, aufgestellt worden.



Zeugenhinweise werden an die Polizei in Betzdorf, 02741/926-0 erbeten.



