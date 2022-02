Umweltereignisse – umgestürzte Bäume

Linz am Rhein. St. Katharinen (ots) – Am Donnerstagabend wurden der Polizeiinspektion in Linz anlässlich des plötzlich auftretenden Sturms zwei Ereignisse gemeldet.

Linz am Rhein. St.Katharinen (ots) –



Am Donnerstagabend wurden der Polizeiinspektion in Linz anlässlich des plötzlich auftretenden Sturms zwei Ereignisse gemeldet. Gegen 17:30 Uhr fiel ein Baum auf die L 252, Gemarkung Linz, und blockierte die Fahrbahn. Zeitgleich schlug ein Baum auf der L 251, Gemarkung Strödt, auf die Fahrbahn und streifte hierbei einen vorbeifahrenden Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt, an dem Pkw entstand Sachschaden. In beiden Fällen war die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell