Buchhol-Krummenast

Umparkvorgang endet in Blutprobe

Am Samstag, den 22.05.2021 um 22:00 Uhr, parkte ein 56-jähriger Mann aus der VG Asbach seinen ungünstig abgestellten PKW um und führte ihn in diesem Zusammenhang für ca. 5 Minuten im öffentlichen Verkehrsraum. Dabei war er jedoch deutlich alkoholisiert und zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.