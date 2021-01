Am frühen Morgen des 21.01.2021 wurden der Polizei in Linz mehrere umgestürzte Bäume auf der L 254 zwischen Weißfeld und St. Katharinen in der Gemarkung Bad Hönningen gemeldet.

Bad Hönningen (ots) – Am frühen Morgen des 21.01.2021 wurden der Polizei in Linz mehrere umgestürzte Bäume auf der L 254 zwischen Weißfeld und St.-Katharinen in der Gemarkung Bad Hönningen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Bad Hönningen nahm sich der Gefahrenstelle an und beseitigte die Hindernisse. Zu einem Schadeneintritt kam es nicht.



