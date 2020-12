Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 07:30 Uhr

Dabei konnten am Bahnhof Betzdorf vier Personen kontrolliert werden, welche alle gegen die 12. CoBeLVO verstießen. Eine Person beleidigte dabei die eingesetzten Beamten und gab zunächst einen falschen Namen an. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Weiterhin wurden im Rahmen einer Kontrolle am Bahnhof in Kirchen acht Personen auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen.



