Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 08:50 Uhr

Linz/ Rheinbreitbach

Überprüfung der Kindersicherheit an Kindertagesstätten

Am Freitagmorgen wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Linz Verkehrskontrollen an Kindertagesstätten in Linz und Rheinbreitbach durchgeführt.