Überprüfung der Fußgängerzone

Am 18.06.2024 wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr verstärkt die Fußgängerzone im Hinblick auf Radfahrende in den Blick genommen.

Insgesamt wurden 11 Personen verwarnt. Grund war, dass sie in der Fußgängerzone nicht von ihren Rädern und E-Scootern abstiegen, sondern diese befuhren. Diese Verhalten führ immer wieder zu Beschwerden, so dass die Polizei Neuwied weiterhin das Verhalten in der Fußgängerzone kontrollieren wird.



