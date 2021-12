Überholmanöver mit möglicher Gefährdung auf der B256

Dieser überholte laut Zeuge einen vorausfahrenden LKW. Entgegenkommende Fahrzeuge wurden durch das Überholmanöver gezwungen, stark abzubremsen. Zudem sei das Fahrzeug wiederholt in den Gegenverkehr gefahren, weshalb entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten.



Zeugen die den Vorfall beobachten konnten oder selbst betroffen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Altenkirchen, Tel. 02681/ 9460, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: 02681 9460

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell