Betzdorf

Tür der Medusa-Bar mit Farbe beschmiert

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Dienstagmittag, 09.07.2024, stellte ein Angestellter der Medusa Bar am Konrad-Adenauer-Platz in Betzdorf fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür mit Farbe besprüht hatte.