Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der PI Betzdorf

Betzdorf und Daaden (ots) – Am Abend des 26.02.2024 bis in die Nacht des 27.02.2024 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf insgesamt drei stark alkoholisierte PKW-Fahrer im Alter von 39, 40 und 61 Jahren in den Ortschaften Betzdorf und Daaden.