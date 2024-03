Trunkenheitsfahrt durch Neuwied samt Unfallflucht

Letztendlich konnte der PKW durch ein pflichtbewusstes Eingreifen weiterer Verkehrsteilnehmer im Bereich Engers gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert werden. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten bei dem Fahrer den Einfluss von Alkohol feststellen. In der Folge wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Fahrer zuvor im Bereich der Innenstadt eine Verkehrsunfallflucht verursachte.

Der 56-jährige Neuwieder hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu verantworten.



