Breitscheidt

Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 18.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach einem Hinweis eine 79-jährige Dame feststellen, die zuvor ihren Pkw in Hamm (Sieg) und Breitscheidt in unsicherer Fahrweise geführt hatte.