Trunkenheitsfahrt

Am 19.04. gegen 18:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien im Bereich Oberhonnefeld-Gierend geführt werde.

Melsbach (ots).



Am 19.04., gegen 18:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien im Bereich Oberhonnefeld-Gierend geführt werde. Der gemeldete PKW konnte wenig später durch die Polizei Straßenhaus in Melsbach kontrolliert werden. Hier wurde bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein vorläufig sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell