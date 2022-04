Trunkenheitsfahrt

Am 19.04. gegen 18:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion in Straßenhaus, dass im Bereich Windhagen eine Person unter Alkoholeinfluss ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehr führe.

Am 19.04., gegen 18:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion in Straßenhaus, dass im Bereich Windhagen eine Person unter Alkoholeinfluss ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehr führe.



Der 23- jährige Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Den erforderlichen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht.



