Der Zeuge fuhr ab der BAB 3 Ausfahrt Dierdorf bis Kleinmaischeid, Larsheck, hinter dem Beschuldigten her. Hierbei fiel ihm dessen unsichere Fahrweise auf.



Nachdem der Vorausfahrende dann an der späteren Kontrollörtlichkeit abgefahren war, folgte der Zeuge diesem, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Er habe dann den Alkoholgeruch wahrgenommen und die Polizei gerufen.



Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der 41 – jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurden daraufhin die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



Bei dem Fahrzeug des Beschuldigten handelt es sich um einen VW Transporter mit niederländischem Kennzeichen. Falls es durch die unsichere Fahrweise des Beschuldigten zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist, werden die Geschädigten / Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell