Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 09:10 Uhr

Horhausen

Trunkenheitsfahrt

Am Mittwochmorgen führten Polizeibeamte nach einem festgestellten Gurtverstoß in der Rheinstraße in Horhausen (WW) eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrzeugführer durch.