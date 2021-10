Trunkenheit im Verkehr mit Zeugenaufruf

Steimel und Berod (ots) – Am Abend des 10.10.2021 gegen 19:20 Uhr fuhr ein dunkelblauer Ford Fiesta auf der Strecke von Straßenhaus bis nach Berod (L265) und anschließend weiter in Richtung Altenkirchen auf der B8. Das Fahrzeug wurde äußerst unsicher geführt und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer wurde angetroffen und ein Atemalkoholwert von 2,06 Promille festgestellt. Ihm wurden Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



Laut Zeugenaussagen kam es in den Ortschaften Steimel und Berod zu kritischen Situationen, bei denen ein Zusammenstoß nur knapp verhindert werden konnte. Hieran beteiligt gewesen seien möglicherweise ein nicht näher beschriebener BMW und ein ebenfalls nicht näher beschriebener Mercedes Benz.

Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der auffälligen Fahrweise des dunkelblauen Ford Fiesta getroffen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der 02681/9460 zu melden.



