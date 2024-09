Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zum Samstag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz, dass ein Pkw beim Abbiegen von der B 42 in die Hauptstraße unsicher wirkte.

Bei einer Nachfahrt des Pkw, versuchte der Fahrer zunächst zu flüchten, hielt aber dann in der Ortslage an. Bei dem 58-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, der durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



