Weyerbusch

Trunkenheit im Verkehr

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, den 22.06.2024, gegen 00:50 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen Fahrzeugführer in Weyerbusch, in der Frankfurter Straße zu kontrollieren.