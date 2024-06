Herdorf

Trunkenheit im Verkehr

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am Samstag, den 01.06.2024, gegen 17:55 Uhr ein PKW in der Schneiderstraße in Herdorf festgestellt werden, dessen Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille aufwies.