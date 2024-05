Helmenzen

Trunkenheit im Verkehr

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am Sonntag, den 12.05.2024 um 02:30 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Altenkirchener Straße in Helmenzen ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen.