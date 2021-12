Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 30.12.2021, wurde durch eine aufmerksame Zeugin gegen 17 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in Horhausen (Westerwald) gemeldet.

Eine Überprüfung des in Schlangenlinien geführten Ford Transit ergab, dass der 54-jährige Fahrer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es erfolgte eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden



