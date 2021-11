Trunkenheit im Verkehr

Gegen 23 Uhr fiel in Kasbach-Ohlenberg ein Fahrzeug auf, welches auffällig in Schlangenlinien geführt wurde.

Bei der Verkehrskontrolle fiel der Fahrzeugführer durch Atemalkoholgeruch, verwaschene Aussprache und Gleichgewichtsstörungen auf.

Im Fahrzeug konnte eine offene Dose eines Wodkamixgetränkes und Longpaper festgestellt werden. Des Weiteren wurde in der Fahrertür ein Butterfly-Messer festgestellt und anschließend sichergestellt, weil es sich hierbei um eine verbotene Waffe gehandelt hatte.

Bezüglich der Longpaper räumte der Fahrer gelegentlichen Konsum von Drogen ein.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Abschließend erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Verhinderung der Weiterfahrt.

Bezüglich der Fahrt unter Alkoholeinfluss und des Mitführens der verbotenen Waffe werden Strafverfahren eingeleitet.



