Altenkirchen

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 21.11.2020, gegen 17:50 Uhr wurde von der Polizei Altenkirchen der Fahrer eines Transporters kontrolliert, welcher im Vorfeld in der Ortslage von Altenkirchen sein Fahrzeug augenscheinlich in Schlangenlinien geführt hatte.