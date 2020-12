Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 07:00 Uhr

Niederdreisbach

Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 20.11.2020 in der Betzdorfer Straße in Niederdreisbach fiel den kontrollierenden Polizeibeamten gegen 11:30 Uhr Alkoholgeruch bei einem 59 Jahre alten PKW-Fahrer auf.