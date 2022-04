Trunkenheit im Straßenverkehr

Linz am Rhein (ots). Am Dienstagabend meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion in Linz, er habe beobachten können, dass eine Frau in vermutlich alkoholisierten Zustand in der Straße Vor dem Leetor mit ihrem Pkw davon gefahren sei.