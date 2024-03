Oberwambach

Trinkgelage in Ziegengehege

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht vom 09.03.24 auf den 10.03.24 kam es in einem privaten Ziegengehege an der K33 zwischen Oberwambach und Rodenbach bei Puderbach zu mehreren Sachbeschädigungen durch Unbekannte.