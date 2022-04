Trickdiebstahl durch vorgetäuschte Handwerkerleistung

Linz am Rhein (ots). Gegen 12:30 Uhr klingelte eine männliche Person bei der 85-jährigen Geschädigten in der Asbacher Straße und gab sich als Handwerker aus, der den Wasserdruck prüfen müsse bzw.

ob schmutziges Wasser aus den Leitungen käme. Da im Moment die Anliegerstraße der Geschädigten renoviert wird, schenkte sie den Angaben des Mannes Glauben und ließ ihn ins Haus, wobei die Haustür nur angelehnt wurde. Der Mann ging ins Bad und öffnete einen Wasserhahn. Da die Geschädigte mittlerweile misstrauisch wurde, beendete der Mann zügig das Gespräch und verließ das Haus. In diesem Moment kam ein fremder zweiter Mann über die Treppe vom Obergeschoss und verließ fluchtartig ebenfalls das Anwesen. Die Geschädigte versuchte den Mann noch am Arm zu halten, dies misslang aber. Bei einer Nachschau im Schlafzimmer stellte sie den Diebstahl diverser Schmuckstücke fest. Beschreibung Person 1 (Handwerker): männliche Person, dünn, 180 cm groß, 20-25 Jahre, weißes T-Shirt, blaue Latzhose FFP2-Maske. Person 2 (Unbekannter aus dem Obergeschoss): männliche Person, dick, kräftig, 190 cm groß, T-Shirt, blaue Latzhose.



