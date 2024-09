Linz/Rhein

Trickdiebstahl aus Wohnung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15:00 Uhr, klingelte eine weibliche Person an der Wohnungstür einer 90-jährigen Bewohnerin einer Altersresidenz in Linz.