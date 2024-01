Trickdiebstahl am Wilhelm-Stöber-Platz in Weyerbusch

Weyerbusch-Am 20.01.2024 um 11:40 Uhr kam es am Wilhelm-Stöber-Platz in Weyerbusch zu einem Trickdiebstahl.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Die Geschädigte wollte rückwärts in eine Parkbucht einparken. Der Beschuldigte stand hinter dem einparkenden Fahrzeug und machte durch Winken auf sich aufmerksam. Die Geschädigte stieg aus und fragte was los sei. Der Beschuldigte habe in einer ihr unbekannten Sprache geantwortet. Anschließend zeigte er auf dort liegendes Münzgeld und dann auf Passanten. Die Geschädigte wollte helfen und bückte sich hinter ihrem Fahrzeug. Als sie wieder Aufstand, entfernte sich der Beschuldigte bereits in unbekannte Richtung. Beim Zurückkehren ins Fahrzeug, stellte die Geschädigte fest, dass der Beschuldigte oder ein möglicher Komplize ihre Handtasche, die zuvor auf dem Beifahrersitz lag, entwendet hatte. Die Geschädigte beschrieb den Beschuldigten wie folgt: männlich; etwa 170cm groß; 20-25 Jahre alt; schwarze, kurze Haare; dunkelhäutig; kein Bart; keine Brille; keine sonstigen Auffälligkeiten.

Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise insbesondere bezüglich des bislang unbekannten Täters unter der telefonischen Erreichbarkeit 02681/946-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell