Trickdiebstahl

Am Dienstag, den 16.02.2021, gegen 12:30 Uhr, wurde ein 80-jähriger Mann aus Erpel auf dem Parkplatz einer Bank in Unkel bestohlen.

Wie der Geschädigte angab, wurde er von einer Frau angesprochen, welche ihn nach einer Apotheke fragte. Hierbei sei die Frau mehrfach sehr dicht an ihn herangetreten und habe ihn in ein Gespräch verwickelt. Im Anschluss ging die Frau in Richtung Innenstadt Unkel davon. Wenig später stellte der Mann den Verlust der Geldbörse fest. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Weibliche Person, schwarze Haare, ca. 25 Jahre alt, Brillenträgerin, südländische Erscheinung. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



