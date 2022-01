Tresorfund am Kannsee

Die Stelle befindet sich dort, wo ein großer Feldweg nach links in Richtung Rhein führt, etwa 200m bevor man an den Steinsee kommt.

Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen (Personen, Fahrzeuge) in diesem Bereich gemacht?

Die Täter mussten mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Fahrzeug bis zu dieser Stelle fahren. Hinweise jeder Art nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631-8780 entgegen.



