Transporter macht sich selbstständig

Am gestrigen Abend, Mi. 17.04.24, um etwa 22:00 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei Linz mit, dass in Linz, auf der Kreuzung Roniger Weg / Schulstraße ein größerer Renault Transporter stehe.

Anzeige

Linz (ots).



Am gestrigen Abend, Mi.,17.04.24, um etwa 22:00 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei Linz mit, dass in Linz, auf der Kreuzung Roniger Weg / Schulstraße ein größerer Renault Transporter stehe.

Die Situation sei gefährlich, offenbar sei das Fahrzeug nicht geplant so abgestellt worden.

Die Polizeibeamten der PI Linz fanden die Angaben vor Ort bestätigt.

Offenbar war das Fahrzeug zuvor auf der abschüssigen Straße „Roniger Weg“ abgestellt worden.

Durch mangelnde Sicherung kam es dann zum Wegrollen des Transporters. Glücklicherweise kam es zum keinem Aufprall oder Schaden.

Da der verantwortliche Fahrzeugführer nicht ermittelt werden konnte, wurde ein Abschleppfahrzeug beauftragt, welches den Transporter dann an einer ungefährlichen Stelle abstellte.



Den Fahrzeugführer erwartet nun neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige auch eine Rechnung des Abschleppunternehmens.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell