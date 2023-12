Transporter beschädigt PKW und entfernt sich unerlaubt

Am 29.11.2023 parkte ein 32jähriger Mann seinen PKW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Viktoriastr.

in Betzdorf. Durch einen Nachbarn wurde ihm später mitgeteilt, dass ein weißer Transporter um ca. 17:15 Uhr gegen seinen PKW gefahren sei. Der Fahrer sei sogar ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und sei dann davon gefahren.

Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten, weißen Transporter machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



