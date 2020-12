Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 19:40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, 24.09.2020, um 16:45 Uhr verunfallte auf der L 268 zwischen Oberdreis und Roßbach ein landwirtschaftliches Gespann.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet das zusammen ca. 20 Tonnen schwere Gespann aus einem Fendt-Schlepper mit angehängter Schlauchpresse nach links von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt, die Beifahrerin erlitt schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Koblenz die Erstellung eines Sachverständigengutachtens angeordnet. Die Bergung der Fahrzeuge nimmt noch mehrere Stunden in Anspruch. Die Straßenmeisterei Dierdorf beschilderte eine Umleitungsstrecke. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.



