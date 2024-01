Tödlicher Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Symbolbild Foto: dpa

In diesem Moment benutzte ein 59jähriger Neuwieder mit seinem Hund den dortigen Fuß-/Radweg parallel zur Engerser Landstraße. Beim Abbiegen des Pkw prallte dieser dann mit dem Fußgänger zusammen. Der Fußgänger stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Er wurde in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Dort verschlechterte sich sein Zustand so sehr, dass er dort einige Stunden später verstarb. Von Seiten der Staatsanwaltschaft wird eine Obduktion zur genauen Ermittlung der Todesursache angeregt.

Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied (T.: 02631/878-0 oder pineuwied@polizei.rlp.de) zu melden.



