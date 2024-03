57589 Birkenbeul

Tod eines 61-jährigen Mannes in Birkenbeul – Pressestatement der Kriminalinspektion Betzdorf aufgrund von Falschmeldungen und Gerüchten

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Bereits am Dienstagvormittag, 05.03.2024, erhielt die Polizei Altenkirchen gegen 09:30 Uhr über Notruf Kenntnis von einer schwerverletzten Person in einer Wohnung in der Ortslage Birkenbeul.