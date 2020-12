Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 08:41 Uhr





Aus diesem Grund veranstaltet die PI Straßenhaus in den kommenden Wochen insgesamt vier Informationsveranstaltungen in Form von Info-Ständen zum Einbruchschutz an größeren Einkaufsmärkten. Die Beamten werden in persönlichen Gesprächen beratend auf die Gefahren hinweisen. Darüber hinaus werden wertvolle Tipps, wie man sich und sein Haus vor ungebetenen Besuchern schützen kann, vermittelt. Natürlich stehen die Beamten dem Bürger / der Bürgerin auch für andere polizeilich relevante Fragestellungen zur Verfügung.



Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen an den folgenden Terminen statt:



Samstag, 21.11.2020 10-12 Uhr – REWE-Markt Straßenhaus

Samstag, 21.11.2020 13-15 Uhr – REWE-Markt Rengsdorf

Donnerstag, 26.11.2020 16-19 Uhr – REWE-Markt Waldbreitbach

Freitag, 27.11.2020 13-15 Uhr – Am LIDL – Markt Dierdorf

Donnerstag, 03.12.2020 12-14 Uhr – Vorteil Center Asbach

Freitag, 04.12.2020 12-14 Uhr – REWE Markt Neustadt (Wied) Für Rückfragen steht Ihnen die Polizei in Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zur Verfügung



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



