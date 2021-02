Teilediebstahl an einem Traktor in Vettelschoß

In der Tatzeit vom Samstag, 06.02.2021 bis Freitag, 12.02.2021, kam es in der Brunnenstraße in Vettelschoß zu einem Diebstahl von Anbauteilen eines Traktors.

Der unbekannte Dieb, demontierte einen Oberlenker mit Haltebolzen. Der Traktor war zum Zeitpunkt der Tat, in einer offenstehenden Scheune abgestellt.

Wer hat in dem vorgenannten Zeitraum Personen an dem Traktor oder in der Scheune gesehen?



Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0

@: pilinz.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-943-111

Ansprechpartner: Otter, PHK



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell