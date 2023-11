Tatortsuche nach Diebstahl

Linz am Rhein (ots). Am Samstag den 28.10.2023 wurde eine männliche wohnungslose Person durch die Polizei Linz am Rhein in Verhinderungsgewahrsam genommen, da sie eine Mehrzahl von Straftaten (Eigentumsdelikte) im Verlauf der letzten Stunden begangen hatte.