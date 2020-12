Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 10:51 Uhr

Asbach

Tatklärung nach Einbruchdiebstahl in die Realschule Plus in Asbach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich 2 Täter durch Einwerfen einer doppeltverglasten Fensterscheibe Zugang zum Gebäudeinneren der Realschule Plus in Asbach.