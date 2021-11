Taschendiebstahl – Trickdiebstahl

Linz am Rhein (ots). Am Donnerstagmittag wurde ein 77-jährige Frau vor dem Betreten des Einfamilienhauses zu ihrer Wohnung in der Asbacher Straße in Linz von zwei Frauen kontaktiert, die nach einem Arzt fragten.

Hierbei sollen die Frauen auch sehr dicht an die Geschädigte herangekommen sein. Nach einem kurzen Gespräch verließen die Frauen die Örtlichkeit. Später in ihrer Wohnung stellte die Geschädigte fest, dass die Geldbörse mit Inhalt entwendet wurde. Eine detaillierte Beschreibung der Tatverdächtigen konnte die Geschädigte nicht angeben, lediglich die Vermutung, dass sie osteuropäischer Herkunft seien. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



