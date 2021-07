Taschendiebstahl

Am Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter einer 68-jährigen Frau aus Bruchhausen ihre Geldbörse, während sie sich zum Einkaufen in einem Discounter in Unkel befand.

Die Frau gab an, sie sei eine gewisse Zeit von zwei Männern umgeben gewesen, inwieweit diese für den Diebstahl in Frage kommen, konnte nicht näher verifiziert werden. Die Geschädigte beschrieb die Männer mit südländischem Erscheinungsbild, sie trugen Handwerkerkleidung. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



