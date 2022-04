Tank von Sattelzugmaschine nach Verkehrsunfall beschädigt

Ein Sattelzug befuhr am 19.04.2022 gegen 06:30 Uhr den rechten von zwei Fahrstreifen der B256 aus Richtung Rengsdorf kommend in Fahrtrichtung Weißenthurm.

Auf Höhe der Abfahrt Neuwied Hafen platzte der vordere linke Reifen, wodurch der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor welches nach links ausbrach und die Mittelschutzplanke touchierte. Der Sattelzug konnte am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand gebracht werden. Durch den Kontakt mit der Mittelschutzplanke wurde der linke Tank der Zugmaschine aufgeschlitzt. Es liefen ca. 300-500 Liter Diesel auf die Fahrbahn und in den Kanal. Erdreich wurde durch den auslaufenden Kraftstoff nicht kontaminiert.

Der Sattelzug wurde abgeschleppt, die Fahrbahn gereinigt.



